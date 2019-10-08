縣府期待搭配大陸9月20日恢復海西20個城市居民來金門自由行，帶來新一波旅遊熱潮。（李金生攝）

丁健剛處長表示，「探金十月購物趣」搭配摸彩活動，有iPhone-11手機等大獎，歡迎大家一起來試手氣。（李金生攝）

迎接光輝的10月，金門縣府觀光處推出「探金十月購物趣．吃喝玩樂Let 購」，長達1個月搭配摸彩「買不停、獎不完」的活動。遊客和鄉親只要消費滿一定額度，並集滿3枚店章，就有機會拿到iPhone-11手機等大獎。

金門迎接10月登島的兩岸遊客，推出一連串活動，縣府觀光處規畫的「老兵召集令」外，還有金管處「坑道音樂節」、金沙鎮公所「高粱老街風獅爺文化季」與烈嶼鄉公所「芋頭季」，期待搭配大陸9月20日恢復海西20個城市居民來金門自由行，帶來新一波旅遊熱潮，讓觀光市場出現回春的好風光。

觀光處長丁健剛表示，10月10日至11月11日的「探金十月購物趣」活動期間，旅客及鄉親可於尚義機場、水頭碼頭、車站旅服中心或各鄉鎮公所索取摸彩券，只要持摸彩券至金門各店家消費滿一定額度，就能獲得店章1枚，集滿3枚不同店章，即可參加摸彩活動。11月16日採Facebook線上直播摸彩過程，有iPhone-11手機等大獎，歡迎大家一起來試手氣。

活動詳情可至「金門觀光逗陣行」Facebook粉絲專頁查詢或電洽金門縣政府觀光處：（082-372267）。

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