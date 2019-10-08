新竹市長林智堅定期展開產業之旅，8日參訪在竹科的國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國網中心），期待未來能深度合作，讓2021新竹市舉辦的台灣燈會，能以大數據掌控遊客流量、資安、防災及交通等施政更精確。

林智堅走訪國網中心，由張宏生博士引導戴上VR影像系統，實際體驗虛擬實境技術在土石流淹水災防系統及智能醫療的運作。

國網中心副主任林錫慶針對災防與淹水預防部分提出諸多建議，林智堅表示會請各局處蒐集與提供資料，盼與國網中心合作解決市政問題。

竹市工策會總幹事黃任瑋說，市府與國網中心有多次合作經驗，包含交通流量評估、魚眼攝影機影像分析、HPC動畫競賽等，這次產業之旅讓市府團隊更認識國網中心，也開啟未來合作的可能性。

市府已和國網中心、交通大學簽署三方合作MOU，嘗試解決竹市壅擠的交通問題外，市府並與國網中心合作「日本海軍第六燃料廠」3D建模，已初步設計互動裝置。

(中時 )