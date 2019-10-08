震驚台灣社會的花蓮0206地震，疑因偷工減料，導致雲門翠堤大樓倒塌，大樓內14人死亡，花蓮地院今天下午依過失致人於死罪，將大樓建案實際負責人劉英麟（75歲）、建築師游德榮、土木技師陳禎祥3人，各判刑5年。全案仍可上訴。

法官判決指出，這棟大樓在米崙斷層帶，強震發生，因鋼筋強度嚴重不足，造成反側（傾斜張力側）柱拉斷，大樓抗震能力顯然不足，釀成死亡悲劇。

劉英麟原係北歌建設股份有限公司之實際負責人，於民國79年1 月18日取得花蓮縣花蓮市國光段65地號土地後，擬興建地下1 層、地上12層之鋼筋混凝土樑柱構架構造物，第1層為店鋪，第2、3 層為辦公室，4 樓 以上均為集合住宅，並取名為「雲門翠堤大樓」，對外銷售。

劉英麟委託建築師游德榮擔任「雲門翠堤大樓」之設計人、監造人。依當時臺灣省建築管理規則及建築技術規則建築構造篇之規定，須檢附地質鑽探報告書及結構計算書，劉即委由聯禾工程顧問有限公司為地質鑽探。嗣聯禾公司在大樓建築基地實地地質鑽探後，出具地質鑽探試驗報告書。

游德榮則於79年9 月間前某日，委託土木技師陳禎祥負責「雲門翠堤大樓」結構分析與設計，並出具結構計算書，再由游德榮在該結構計算書上簽證。

陳禎祥於結構分析與設計時，竟疏未注意，低估靜載重14％ ，連帶地震橫力低估8.5％，且1樓柱過半以上不足量配筋，致原設計可抵抗之地表加速度東西向僅為304.9 ，南北向為289.9gal，即原設計可以抵抗之地表加速度為289.9至304.9gal。

0206強震發生，北向地表加速度336.476gal。按當時即78年建築技術規則設計之結果，若無自重少計及地震力低估，本可抵抗之地震地表加速度東西向高達388.2gal，南北向高達369.1gal，即可以抵抗之地表加速度為369.1 至388.2gal。

未料，C5柱與5支樑相接，斷面未放大，未能考慮施工難度，以致施工困難( 包括造成混凝土灌漿不易，及樑鋼筋無法在柱心錨定及錨定長度不足等)。

大樓C6五邊形柱（平面近似於三角形），未考慮其可以抵抗彎矩之效果，依其形狀，對彎矩抵抗效果甚差。C6a柱斷面僅50cm＊50cm ，相比其他柱斷面尺寸90cm＊90cm明顯較小，且C6a 柱雙向未有大樑通過，抵抗彎矩能力不佳，致影響整體建物結構之抗震能力。

花蓮地方法院指出，審酌本案雲門翠堤大樓倒塌，14人死亡，造成至深且鉅、無法彌補或回復之損害，死者及其等家屬何辜，而被告陳禎祥否認犯行，顯無悔意，劉英麟、游德榮雖坦承過失，然非無推諉部分罪責。

本案實因建案結構分析與設計、建築設計圖之繪製、建築施工之施作、監造、監工過程中，被告等人之重大 過失造成之人禍，不能諉於天災或不可抗力。即便量處上述法定最重之刑， 猶嫌不足，然因須恪遵法律，併參酌檢察官具體求刑內容，依法量處刑法第276條所定之法定最重刑。

(中時 )