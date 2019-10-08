行政院主計總處專門委員陳莉惠於任職期間，兼任鴻總建設股份有限公司董事，監委楊美鈴、章仁香、楊芳玲認為違反公務員服務法規定，提案彈劾，經投票後，以11比0全數通過，確定彈劾陳莉惠，全案移送公務員懲戒委員會審理。

投下贊成票的監委有王美玉、尹祚芊、陳小紅、包宗和、趙永清、林盛豐、高鳳仙、楊芳婉、仉桂美、江綺雯、蔡培村。

彈劾案文指出，公務員服務法第13條規定，公務員不得經營商業，該立法意旨是公務員兼職即有影響公務及社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要，只要違反規定就有懲戒必要。

監察委員楊美鈴、章仁香、楊芳玲表示，陳莉惠雖辯稱自己兼任父親設立的鴻總公司董事，是因不諳公務員服務法相關規定所致，然而不能說不知法律而免除其違法之責。況且陳莉惠2002年8月16日調任行政院主計總處科員後，該總處有宣導公務員服務法第13條共5次。

經調查發現，陳莉惠於2018年8月13日簽署「公務員經營商業及兼職情形調查表」時，已兼任鴻總公司董事，卻在「有無經營商業（投機事業）或擔任公司（商號）負責人、董事或監察人」的欄位勾選「無」。該份調查表附註「本人已瞭解相關規定並確實填寫，如有不實，願負法律責任」等語。

3名監委認為，陳莉惠既簽署上開調查表，理應對公務員服務法相關規定有所認知。陳雖稱父親未於事前告知的情形下，將其列為董事，然而其於董事簽到簿及董事願任同意書簽名時，即已知道其被列名董事，並非在不知情情況下遭掛名公司董事。

3名監委指出，公務員如果經選任登記為私人公司的董監事，即屬違反公務員不得經營商業的規定，而不論其是否實際參與經營活動，也不問有無支領報酬或其他獲利。陳莉惠稱其確無實質參與公司經營及支領任何報酬，縱然屬實，僅得作為懲戒處分輕重的參考，尚無法免除違法之責。

(中時 )