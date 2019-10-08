雙十國慶倒數兩天，憲兵快反連8日進行反特攻、反突擊等作戰能量最後彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，國軍聯合樂儀隊8日進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，憲兵快反連8日進行最後彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，8日各單位進行最後彩排，旋翼機懸掛著國旗進場。(鄧博仁攝)

雙十國慶倒數兩天，8日各單位進行彩排，三軍樂儀隊、憲兵機車連，和陸戰隊的特勤隊把握時間演練，要將最好表現，呈現在國慶大典。彩排最後雷虎小組進行衝場，將活動帶到最高潮。

(中時 )