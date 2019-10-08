圖輯》國慶彩排 雷虎小組衝場壓軸 18:292019/10/08 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雙十國慶倒數兩天，8日各單位進行彩排，彩排最後雷虎小組進行衝場，將活動帶到最高潮。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雙十國慶倒數兩天，憲兵快反連8日進行反特攻、反突擊等作戰能量最後彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，國軍聯合樂儀隊8日進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，憲兵快反連8日進行最後彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，各單位進行彩排，要將最好表現，呈現在國慶大典。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，8日各單位進行最後彩排，旋翼機懸掛著國旗進場。(鄧博仁攝) 雙十國慶倒數兩天，8日各單位進行彩排，三軍樂儀隊、憲兵機車連，和陸戰隊的特勤隊把握時間演練，要將最好表現，呈現在國慶大典。彩排最後雷虎小組進行衝場，將活動帶到最高潮。 (中時 ) #彩排 #國慶 #最高潮 #單位 #倒數 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭火車看國慶煙火 鎖定6班車 16:292019/10/04 生活 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 防中暑 國慶大典將贈來賓小電風扇 11:122019/10/05 政治 國慶盛典 蘇嘉全：展現台灣多元軟實力 13:062019/10/05 政治 日職》宋家豪中繼飆155 樂天奪CS首戰勝利 15:182019/10/05 體育 日職》阪神先發12球就傷退 狂追7分逆轉勝 17:252019/10/05 體育 日職》宋家豪連2天登板飆2K 樂天惜敗遭扳平 15:472019/10/06 體育 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜率隊拆違建 對屋主一個小動作引關注 - 政治 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 遭林郁方點名 朱立倫親自回應了 - 政治 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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