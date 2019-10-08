希萌創意總監Simon表示，「腐子」的設定是由炸臭豆腐而來。(希萌創意提供／王寶兒台北傳真)

街頭小巷可見的冰淇淋「叭噗」也擬人化為角色之一。(希萌創意提供／王寶兒台北傳真)

珍珠奶茶、炸臭豆腐、雞排，都變成了美少女？台灣遊戲團隊「希萌創意」以各式台灣小吃，打造電腦遊戲《食用系少女》，不只以「接地氣」的角色設定吸引大批台灣玩家，也以各角色的互動發想多則短篇漫畫，鞏固粉絲群。希萌創意總監Simon表示，漫畫的補充，能讓遊戲角色本身的形象更豐富，如珍珠奶茶精靈在喝了咖啡以後，變成咖啡奶茶口味，能讓玩家或是讀者自動延伸角色個性，也更有親切感。

Simon分享，角色設定會依據小吃的外型、特性作為發想，「高熱量的美味雞排，一向是治癒人心的美味存在，更是大學生的消夜良伴，因此角色個性上就是笑容滿面、有著學生外型的美少女角色，大家喜歡的『大份量雞胸肉』也在外型上一併強調。」

而在本地人與外國人間，評價褒貶不一的炸臭豆腐，則化身了自卑而畏縮的女孩。Simon表示，臭豆腐對許多本地人來說是種美食，「但對於部分人，特別是外國觀光客，則是敬而遠之的重口味小吃。因此我在角色個性上，就顯得內向且自卑心作祟，深怕別人聞到自己身上的臭味。」

在電腦遊戲《食用系少女》中，玩家作為行銷公司的顧問，接手了營運慘澹的地方小吃街推廣案，而展開拯救營運的系列活動。大眾所熟知的台灣小吃，如牛肉麵、小籠包、芒果冰等等，成為各形各色的美少女，親切又趣味，遊戲團隊也將角色互動繪製成一篇篇漫畫，在網路發佈，鞏固粉絲群，也為台灣遊戲跨域漫畫立下範例。

Simon表示，角色漫畫的編寫重點是「讓粉絲更加認識角色」，一來可透過漫畫的補充，讓角色本身的形象更加豐滿，二來也可以讓粉絲感到趣味。「漫畫內容分兩個方向，一個主要是遊戲角色的前傳漫畫，透過描述角色過去的遭遇，以及如何造就她們現在的性格，可讓粉絲更加瞭解喜愛的角色。第二個則單純是以角色形象發想可愛劇情，讓粉絲滿足對角色的想像。」

《食用系少女》的角色設定現正於台灣漫畫基地展出中，展期至10月23日。

(中時 )