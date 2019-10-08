國家文化藝術基金會近年積極整合國際交流資源，像是近日將於台北市立美術館舉辦的「CIT19當代策展的新挑戰」國際論壇和工作坊，不只力邀國際級大展的策展人來台，培育台灣的青年策展人才，也讓策展人有機會和台灣的藝術家交流。國藝會董事長林曼麗表示，包含橫濱三年展策展團隊「印度瑞克斯媒體小組」、2022年德國卡賽爾文件展策展團隊「ruangrupa」，皆主動表示希望多待在台灣一段時間，以了解台灣的藝術。

林曼麗表示，「這些大展的策展人來台，想了解台灣的藝術家，也代表台灣藝術家有機會藉由展覽走入國際。文化一直是台灣的強項，若沒有善加利用很可惜，國藝會要扮演開路的角色。」

除此之外，國藝會近年邀請日本橫濱TPAM（橫濱國際表演藝術會議）總監丸岡廣美、澳亞藝術節總監約瑟夫．米契爾來台擔任台新藝術獎的決選評審，進而促成了更多交流活動。今年就有16位藝術家參與澳亞藝術節，將在10月17日開幕，2019年台新藝術獎視覺藝術大獎得主蘇匯宇的《唐朝綺麗男》就將赴澳展出。

過去藝術國際交流的相關工作，多是由國藝會出資，由「數位表演藝術平台」、「視覺藝術策展平台」等七個不同領域的民間專業團隊合作執行。林曼麗表示，2017年將七個平台整合成「ARTWAVE台灣國際藝術網絡平台」，如今逐漸看到成果，「國藝會畢竟有國家級基金會的優勢，讓小平台的資源整合、協作，鏈結到國際。」

除了10月11日的CIT19、10月17日開幕的澳亞藝術節，還有10月20日展開的印尼日惹雙年展、11月7日在印度德里舉辦的「亞洲策展人論壇」，都在串連台灣與亞洲各地的藝術資源。林曼麗表示，近年的交流更多聚焦在亞洲，特別是東南亞、東亞和南亞一帶，「雖然策展是西方的概念，但我們不是要跟著西方國家走，而是要回到亞洲的內容和議題。」

(中時 )