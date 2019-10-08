高雄君鴻酒店遭法拍案再掀爭議，國民黨立委費鴻泰今指出，海霸王集團的凱德唐公司資本額僅2億，竟能向第一銀行申請無擔保借款54.4億餘元，讓凱德唐得以0出資標得君鴻，且得標價格還只高於底價1萬元，令人高度質疑全案是因為海霸王背後有蔡英文總統才能如此「靠勢」。

位在高雄地標85大樓內的君鴻酒店，因被高檢署認定與前幸福人壽鄧文聰掏空案有關，資產遭到假扣押。

但如今，君鴻董事長張慶輝今在費鴻泰陪同下召開記者會表示，當資產扣押後，海霸王集團旗下的凱德唐公司就於今年3月時，以54.4億元拍下君鴻酒店；問題是，到了今年8月23日，高院更一審判決鄧文聰與君鴻案無關，「資產不予沒收」，但君鴻飯店卻卻早被處分。

張慶輝接著說，高雄地院明知這起資產拍賣後可移轉登記，卻在公告特別註明「本拍賣物受最高檢禁止處分」，必須最高檢同意塗銷才能移轉，因而導致第一拍、第二拍均無人問津；到了第三拍，價格從第一標85億元變成只剩54億元，而且是由凱德唐公司以「高於底價1萬元」價格得標。

費鴻泰強調，凱德唐公司資本額僅有2億元，怎能有辦法讓一銀同意以無擔保全額借貸54.4億元，「凱德唐一貸款就貸超過25倍的資金出來，讓他們以0元出資就標下」。

費鴻泰則強調，一銀核貸給凱德唐54.4億的鑑價報告、風險報告及還款計劃內如為何？董事會為何同意通過？同時，凱德唐取得產權過戶後，又在一銀設定債權抵押共51.6億，等於核貸成數高達9成5，是否已違反央行規定？

費鴻泰進一步質疑，君鴻當時是被最高檢限定禁止處分，依法要進行產權移轉須有法院同意；在拍賣市場中，這種物件就叫「超級地雷」，一銀董事會憑甚麼同意全額借貸？金管會難道不用徹查是否違法超貸？

費鴻泰質疑，資本額僅2億元的「凱德唐」，為何能向一銀申請無擔保借款54.4億餘元，只付利息就能拍得君鴻酒店？一銀和凱德唐是否事前就已經知道法院會註銷處分？這不禁讓人懷疑凱德唐背後的海霸王背後又代表了誰？

費鴻泰強調，在慶富案中，一銀作為辦銀行，提列35.5億呆帳，如今又無擔保全額借貸54.4億給凱德唐，其過程與方式是否涉及不法，要求金管會徹查一銀是否違法超貸。

(中時 )