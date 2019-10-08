苗栗縣政府推展並落實AI科技教育，除位在後龍的全縣首座自造教育示範中心外，通霄也成立自造教育及科技中心，激發學生動腦想、動手做，培養團隊合作能力，預計明年申請於頭份、竹南地區再成立一處自造中心，達苗栗北中南地區的科技教育平衡發展。

縣府今年獲國教署核定700萬元經費，維護後龍輔導團成立的科技中心外，並於通霄國中新增自造教育及科技中心。縣府教育處學務管理科長邱華斐表示，縣內第1所科技中心2017年後龍鎮新港國小舊址成立，今年已於通霄國中設立自造中心，但尚未揭牌啟用，未來將就縣長徐耀昌的指示，爭取於頭份、竹南地區增設自造中心，達北中南的科技教育城鄉平衡。

邱華斐說明，呼應108學年度科技領域的新課綱，與對應苗栗科技大縣的發展願景，將科技、AI理念向下扎根國中小教育，設計無人機、自走車、培育運算思維等課程，讓縣內學子並進發展英文、資訊能力。

(中時 )