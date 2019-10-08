基隆市政府為減低身心障礙者及長照使用者購買輔具的經濟壓力，即日起推動輔具費用「特約廠商代償墊付」機制，讓民眾在購買時，只需要現場自付扣減補助款後的金額，便可以將輔具現場帶回家馬上使用。(吳康瑋攝)

基隆市政府為減低身心障礙者及長照使用者購買輔具的經濟壓力，即日起推動輔具費用「特約廠商代償墊付」機制，讓民眾在購買時，只需要現場自付扣減補助款後的金額，便可以將輔具現場帶回家馬上使用。市府社會處提醒民眾，代償機制必須先上網填寫申請，並到指定特約店家購買，才可以享有優惠的價格。

基隆市副市長林永發表示，基隆市的身心障礙人口有2萬多人、65歲以上的人口則有5萬多人，輔具的可能潛在需求人數有8萬多人，市府特別配合中央提出輔具補助代償機制，提供這些有潛在需要的市民更好的服務。

社會處長吳挺鋒指出，機制上路後民眾購買輔具還是必須先申請、後核定、再購買，避免無法申請的狀況出現。另有關身心障礙者生活及醫療輔具補助因地便利性及簡化流程，仍至各區公所申請，再持「核定函」至合約廠商購買，長照輔具則須先至照管中心或撥打長照專線1966申請。

吳挺鋒說，為提升輔具的服務，並減輕民眾負擔，目前除了輔具代償墊付機制外，長照輔具也有提供輔具租賃服務，使民眾多一項便利又經濟的選擇方式，不僅能滿足民眾長照需求，更可減輕失能者家屬的照顧負擔、節省開支。

有關輔具補助「代償墊付」簽約廠商名冊可至市府社會處網站下載，相關規定倘有任何問題請洽社會處(身心障礙福利科)，電話：(02)2420-1122。

(中時 )