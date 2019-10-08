第1屆國軍眷村嘉年華 10／19左營登場 19:222019/10/08 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市國軍眷村文化發展協會將於10月19至20日在左營舉行第1屆國軍眷村嘉年華活動。圖為左營四海一家的裝置藝術。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市國軍眷村文化發展協會將於10月19至20日在左營舉行第1屆國軍眷村嘉年華活動，理事長趙麟歡迎全國各地及海內外的眷籍、眷友們，參加這個延續已超過50年的大家庭聚會。 趙麟說，中華民國的眷村已經演變成為台灣特有的文化風貌，也是舉世罕見的歷史遺產。在大家安身立命的過程中，眷村曾是台灣社會融合的起點與媒介，眷村子弟在各行各業發光發熱，這些人是大家的驕傲、台灣的光榮。 (旺報 ) #眷村 #台灣 #國軍 #文化 #左營 也許您會感興趣 推薦閱讀 左營萬年季 雙十幸福滿點 04:102019/10/04 地方新聞 陸生經驗談 多視角看待台灣 04:092019/10/05 焦點新聞 眷村菜飄香 老人共餐金好味 04:102019/10/05 地方新聞 創意旗海飄揚 永康成功里用旗海迎接雙十節 17:242019/10/06 生活 北投中心新村規畫 遭批不具體 04:102019/10/07 地方新聞 高鐵台北到屏東票價曝光 單程1560元 10:522019/10/07 生活 高鐵延伸屏東 高鐵公司：需訂新合約 15:152019/10/07 生活 賽德克巴萊風華再現 力與美讓人驚豔 15:152019/10/07 生活 新北眷村辦桌開飯 菜色飄香驚豔 18:192019/10/07 旅遊 陳學聖跨區選 對戰趙正宇 04:102019/10/08 地方新聞 生活熱門新聞 買咖啡機比長期外買便宜？真相超驚人 - 生活 搶po國旗照 他開第1槍嗆爆館長 - 生活 哈吉貝升格「強烈颱風」吳德榮：今年最強颱 - 生活 豪門媳1句話打臉 于美人曝失婚真相 - 生活 合作破局？唐綺陽曝這些人會出事 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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