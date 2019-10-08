高雄市國軍眷村文化發展協會將於10月19至20日在左營舉行第1屆國軍眷村嘉年華活動，理事長趙麟歡迎全國各地及海內外的眷籍、眷友們，參加這個延續已超過50年的大家庭聚會。

趙麟說，中華民國的眷村已經演變成為台灣特有的文化風貌，也是舉世罕見的歷史遺產。在大家安身立命的過程中，眷村曾是台灣社會融合的起點與媒介，眷村子弟在各行各業發光發熱，這些人是大家的驕傲、台灣的光榮。

(旺報 )