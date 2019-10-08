根據衛福部統計，腎臟類疾病為國人十大死因之一，基隆衛生局19日將在基隆市仁愛國小辦理免費的腎臟病預防篩檢與衛教宣導，特別提供民眾進行腎臟病篩檢及宣導講座。(吳康瑋攝)

誰會洗腎？根據衛福部統計，腎臟類疾病為國人十大死因之一，基隆衛生局19日將在基隆市仁愛國小辦理免費的腎臟病預防篩檢與衛教宣導，特別提供民眾進行腎臟病篩檢及宣導講座。衛生局指出，腎功能衰退代表身體健康將出狀況，他提醒民眾，應隨時顧好飲食3原則：「少鹽」、「少糖」、「少油」，並多喝開水，若身體不適，盡早就醫，切勿延遲。

副市長林永發表示，對有相關症狀或關心家中長輩健康的民眾，可聆聽衛教宣導講座，對身體健康都有助益，維持好的健康狀況，相關醫療支出會減少，家庭更和樂幸福。他更呼籲民眾應多檢查身體，早期發現、早期治療，身體健康，家庭更和樂。

衛生局也對此更強調，民眾應重視飲食三「少」即少鹽、少糖、少油，三「多」是多蔬果、多喝水、多運動，最重要是不菸酒、不嚼檳榔、不憋尿、不服用來路不明藥物的四「不」原則，減少腎臟病發生。希望透過活動，提醒市民早期發現、早期治療，預防後續失能問題。衛生局並指出，當天提供民眾腎臟病篩檢，參與民眾需空腹六至八小時，攜身分證或健保卡。活動邀基隆長庚內科部部長陳永昌醫師、財團法人腎臟病防治基金會衛教師吳苡璉開講「認識腎臟與腎臟疾病」、「旗開得腎」，教導民眾了解腎功能。

(中時 )