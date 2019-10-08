網路今天流傳一段疑似校園霸凌影片，一名聽障生在教室遭到幾名同學圍住，出言幹譙，甚至還動手打臉、巴頭，甚至辱罵對方母親，其他人則起鬨嬉鬧，行徑相當囂張，影片在臉書社團曝光後，該校學生認出動手者，情緒激動，還有人前往教室討公道，校方還召集學生到禮堂統一說明，對於媒體詢問還一直強調並非霸凌。

聽障生的好友竟也加入欺負他。（莊曜聰台南傳真）

影片中可以看到這名聽障生遭到同學國罵伺候，還用腳踩書桌挑釁，聽障生不憤用手推開，要對方別再弄了，仍遭三字經砲轟，此時後側同學加入欺侮行列，甚至還出手拍打聽障生的臉頰及頭部，還要他「想哭可以哭出來」，行徑過分。

校方指出，據初步調查後認定並非霸凌事件，聽障生與楊姓學生本是好友，楊平時還會主動照顧聽障生，但互動親近，難免有些肢體接觸，卻被其他同學以影射同性戀的言詞調侃，楊才產生心結。

上周六補課日時，楊被聽障生熊抱示好，他用力甩開，另名顏姓學生不滿聽障生無故推他，踩桌挑釁，引發此事件，楊生可能是為了畫清界線，竟加入嗆聲行列，一起欺負好友，事發後也深感後悔。

不只網路上罵聲連連，該校學生從影片中認出動手的楊姓學生後，今天還有人前往教室要替聽障生出頭，校方將當事人帶往教官室，隨後再緊急集合全校1300多名學生統一說明，由於剛好是期中考，也將楊生隔離監考，避免可能衝突，校方表示已通報校安會，但是否為霸凌事件，仍要透過校園霸凌因應小組會議認定。

台南某高工學生霸凌聽障同學 圍觀巴頭嗆：你媽是不是XX？

(中時 )