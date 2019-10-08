雲林縣虎尾大成商工寵物周，學生帶鸚鵡上學，寵物乖巧跟著主人上課。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工寵物周，學生帶寵物上學，毛小孩不吵不鬧陪主人上課。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工寵物周，學生帶寵物上學，毛小孩不吵不鬧陪主人上課。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工寵物周，老師沈獻詔帶自行孵化的土鵝，小鵝忍不住跳出籃子去吃草。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工寵物周，老師沈獻詔帶自行孵化的土鵝，小鵝忍不住跳出籃子去吃草。（許素惠攝）

寵物上課趣！本周是雲林縣大成商工寵物周，許多師生帶寵物上課，除了常見的貓狗外，還有銀孤、刺蝟、鸚鵡、蜜袋鼯、烏龜、土鵝等，校園頓時成動物園，熱鬧而溫馨，最神奇的是，寵物跟著主人上課，竟能不吵不鬧，校方咸認是最佳的生命教育。

學生和毛小孩又親又抱，黃睿藏也和他的長尾龜啾咪；王筱蘋的法國鬥犬看起來凶惡，其實很溫柔；陳家卉的銀狐很袖珍，和鄭家柔的倉鼠很像，人旦毛色是銀的，很特別；英文老師沈獻詔也帶來2隻自家孵化的小土鵝，見到草地迫不及待地跳出籃子去吃草；最令人矚目的是孫葦恩的蜜袋鼯，黑棕白色相間，有著長長的尾巴，萌樣令人著迷。

寵物不只在校園散步玩耍，還跟著主人一起上課，讓人訝異的是，不論貓犬或鸚鵡等體型較大的寵物，竟然都能安靜地陪伴主人上課。餐飲科老師陳彥誌驚喜地說，沒想到完全不會影響課程進行。

學務主任鄭仁厚說，寵物療癒作用很大，還可以培養學生的愛護小動物的愛心及責任心，例如寵物排洩，學生便馬上清理，彼此會交換心得及互相照顧，是很棒的生命教育。

(中時 )