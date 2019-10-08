徐冬冬秀事業線和S曲線。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬美照多連發。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

29歲女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，擁有35E好身材的她也是王晶力捧的「晶女郎」之一，今(8日)她曬出自己穿著黑色緊身低胸洋裝9連拍，頂著一頭性感黑捲髮，大秀S曲線與事業線，女人味十足，網讚她：「真美」、「不得不說這身材太可以了」，她自己則說：「寬臉吃四方」，粉絲則安慰她：「不寬」、「可是還是超級好看啊」、「夢想中的身材」。

徐冬冬過去曾演出《賭城風雲III》、《追龍》，去年她和43歲尹子維交往，今年8月兩人閃電宣布分手。最近在微博有自媒體稱徐冬冬「拋棄性感路線」，還被吐槽改走可愛路線，徐冬冬回應：「是性感路線拋棄了我…我哪有資格拋棄人家性感路線吶」。

今年1月徐冬冬發文，暗示因幸福肥不再穿緊身、露肩的衣服，似乎有意「封胸」，今她突然大放送，分享自己穿著黑色性感洋裝所拍的一組宣傳照，放風久違的好身材，引來大批粉絲稱讚，紛紛誇她女神味依舊。

(中時電子報)