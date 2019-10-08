外送行業興起，不少人會把外送當作額外收入，但有一名外送員就抱怨，日前到某社區送餐，卻被警衛刁難，甚至是酸他「你們都是找不到工作的才去的！」原PO也不甘示弱地用一句話反擊，讓對方馬上閉嘴。
原PO在臉書《靠北Ubereats》上表示，「當警衛憑什麼看不起外送員」，他日前到一棟有管理員的社區送餐，但警衛竟說，外送要拿證件才能進入，而且還要影印，離開時歸還。原PO覺得不合理反問原因，對方回「我怎麼知道，你們會不會在社區亂搞？」，甚至補了一句，「你們這些都是一些找不到工作的才去的！」
而原PO也不是省油的燈，他聽到後高EQ反擊，「我想您誤會了！我們是想靠自己勞力去賺錢的。至於您應該才是找不到工作的吧」。底下網友看到後紛紛替原PO說話，「直接提告啊，都違法了還這麼囂張喔」、「違反個資法了吧，報警叫警察處理」、「那間保全公司？打去申訴」。
(中時電子報)
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