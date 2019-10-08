我國駐日本福岡辦事處舉辦國慶酒會，會場公布日本首相安倍晉三賀電，當中甚至以「中華民國」一詞稱呼我方，然而事後卻遭日本政府打臉，表示並未發出該賀電。對此國民黨立委李彥秀今日質詢時痛批，賀電真偽對於外交人員而言本應是最基本判斷，如果連這種錯誤都會產生，表示民進黨政府這幾年在外交部搞酬庸、用人不重視專業發生很大問題，對此行政院長蘇貞昌坦言外交人員處理不當，表示會要求查處。

外交部政務次長謝武樵表示，賀電是福岡辦事處透過私人友人轉交的。對此李彥秀質疑外交專業在哪？我國駐日人員在日本不是一兩天的事，長期打交道，民進黨政府不斷強調與日本關係友好，安倍賀電是真是假居然無法判斷，非常離譜。

李彥秀也痛批，上午外交部政務次長徐斯儉接受質詢時竟宣稱「外交部尊重日方的說法，但福岡不是日本代表處，對於福岡酒會具體情況還在查明」，李彥秀質疑，國慶酒會不是拿我們國家預算辦的嗎？福岡辦事處人員不是領我們政府的薪水嗎，外交部居然做這種切割！

對此蘇貞昌坦言，李彥秀說的對，外交人員應該嚴謹，日本首相賀電何其重大，尤其如果有稱呼我們正式國名是很大突破。本次外交人員處理不當，他會要求查處。

(中時 )