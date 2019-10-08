弘道老人福利基金會繼「不老騎士」紀錄片之後，再度完成第二部紀錄片「不老超級任務-爺奶攻蛋全紀錄」，影片中記錄著長者，如何克服身體老化、記憶衰退、癌症病痛、喪妻之痛以及老後的課題，不放棄這一生難能可貴的演出機會。其中，84歲的阿嬤林玉敏年輕時曾獲林懷民指導，但從來沒想過可以在小巨蛋演出，經過了許久的努力，才如願用「舞蹈」攻上小巨蛋。

林玉敏念書的時候就熱愛舞蹈還曾經參加大專院校舞展，還獲得舞蹈家林懷民的指導，那時從來沒想過人生有機會站上像台北小巨蛋的舞台表演，也沒想過所屬的新北永和民權社區還擔任「仙角百老匯7」開場表演；林玉敏說，雖然一開始練習的時候許多人會同手同腳、甚至自己也跟不上，但站上台北小巨蛋、穿上漂亮又閃亮的表演服裝時，就告訴自己，要將最美、最好看的舞姿表演出來，聽到台下上萬觀眾的喝采聲，心中的喜悅真的無法言語，覺得人生不虛此行。

另外，81歲阿公張東山3年前太太突然心臟病發倒下離世，來不及見最後一面更來不及說好多話的張東山整天以淚洗面，在子女的建議下參加「潭頭社區發展協會」的活動，社區報名去年「仙角百老匯7」，張東山從生澀的肢體動作與哀傷的心境中，到開心地躍上台北小巨蛋表演舞台，甚至結束離場時還興奮得在遊覽車上跟大家揮手再見；張東山說，要出發到台北小巨蛋前一天，還上香跟太太說要跟著他走一起去看看，也要保佑身體健康跳得好。

弘道老人福利基金會2007年舉辦「不老騎士摩托車環台」後，2012年起至今連續8年於台北小巨蛋舉辦「仙角百老匯」，年年讓近300位包含健康、老化甚至是失能的長者登台演出，至今已帶領近2千位國內外一般長者與失能長者攻蛋演出成功，除了讓長者完成攻蛋的夢想外，也把健康促進融入在演出。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，每年於台北小巨蛋登場的「仙角百老匯」演出，成為台灣長者攻蛋演出的夢想，而在台灣2026年將急速奔入超高齡社會前夕，籌拍「不老超級任務-爺奶攻蛋全紀錄」紀錄片，希望讓民眾不管是先看了紀錄片再到台北小巨蛋觀看演出，還是看演出後再看紀錄片，都有不同的啟發、共鳴與發酵，一起改變高齡社會。

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(中時 )