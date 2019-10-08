彰化縣民踴躍申請汰換家用冷氣和冰箱的補助，經綠處近半月來天天受理近500件，從早忙到晚，還得加派人力才能消化每天爆量的申請人潮。（謝瓊雲攝）

彰化縣配合經濟部能源局推動「縣市共推住商節電行動」，去年6月起辦理「彰化縣設備汰換與智慧用電計畫」，推出以來大受好評，總計有逾4萬件住宅申請汰舊，總節電量在全國僅次於台中市。

由於住宅申請汰換家中老舊冰箱、冷氣，最高每件可獲5000元補助，去年甫推出就大受歡迎，今年申請更是大爆量，縣府考量經費即將用罄，9月就公告將於9日截止申請，擔心搶不到補助額度，半個月來縣府一樓天天出現排隊申請人龍。

經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，獲獲經濟部能源局補助，鼓勵全縣集合住宅、服務業及機關學校等，汰換老舊空調、照明設備，及建置能源管理系統與住宅汰換老舊空調和電冰箱，1.8億元經費分3期撥付，又以住宅項目申請最踴躍，已逾4萬件，補助經費達1.2億元。

王盟貴指出，住宅申請智慧用電補助超乎預期熱烈，7月起平均每天都有200件申請，最近半個月更爆量到每天500件，還得加派9名人力應付；目前第三期經費要年底中央才會撥付，感謝議會已同意先行墊付，補助款不會讓申請民眾等候太久。

王盟貴說，彰化縣推動智慧節電，過去幾年來績效一直在全國前幾名，這次住宅申請獲縣民踴躍參與，補助執行率高達8成，因此明年將針對服務業與機關學校，鼓勵踴躍汰換空調與照明設備。

(中時 )