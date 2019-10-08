李海碩說，從小到大喜歡站在人群中演說，肢體及目光很重要，要]專注、自然。（張妍溱攝）

台中市北屯區葳格國際學校擔任特助的李海碩，從小到大喜歡站在人群中演說，參加無數中英文演講比賽，身經百戰的他、挑戰極限，10月初代表台灣，遠赴新加坡參加第8屆「華夏風情冠中冠」演講比賽，擊敗8國名中文演講好手，勇奪冠軍，一戰成名後，成為網友熱搜關鍵人物。

「華夏風情冠中冠」演講比賽，10月初於馬來西亞吉隆坡Palace of Golden Horses舉行，來自中國、香港、澳門、台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、日本等約9個國家的選手參賽，幾乎為華僑，日本中文會集結中文演講好手出征，中國選手因故棄賽，李海碩勇奪冠軍。

李海碩演講主題「非常時期、非常手段」為比賽演講題目，採「無準備時間制」方式、即席演講，待比賽現場主席，唸完題目2次後，立即「開講」，毫無停頓、思考時間，李海碩站在台上神色自若、分秒不差，無論舉例或論述，亮麗突出表現，讓評審給予高分。

堪稱「即席演講達人」的李海碩，分享演講3招，「克服緊張」就是要習慣常常上台面對群眾，「語言要夠強」，無論是中、英文發音要正確，句子講得穩，勿發生「卡卡」不順等情形；「時間要掌握」接到演講任務時，內容結構快速整理好備戰，最後肢體及目光要專注、自然。

2020大選將屆，李海碩說，台灣選舉演講重口味，建議參選人在造勢場合的大型演講中，不妨展現理性與感性兼具，內容更要能提出人民訴求、闡述理念，最後則是誠懇態度，讓台下民眾凝神聆聽，成功擄獲選民的心。

(中時 )