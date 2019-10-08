台南市一名毒販胡正義，8年前因貸款佣金糾紛與友人穆六山起糾紛，胡男不堪被穆男譏笑「你憑什麼跟我輸贏？連把槍都沒有，要拿鋤頭柄來跟我打是不是？」胡男一氣真的拿90手槍槍擊穆死亡，案經最高法院駁回上訴，胡被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身確定。

判決指出，在台南從事放貸款與經營毒品生意犯胡正義，因貸款730萬元佣金及信用卡遭盜刷，與友人穆六山發生爭執，穆男譏諷胡「小小偷，你憑什麼要跟我輸贏，連一把槍都沒有，要拿鋤頭柄來跟我打，是不是？」胡被激怒，就向友人買了一把槍，計畫報復穆。

2011年11月30日下午，胡正義得知穆六山與陳姓男子開車到台南市永康區中正路一處停車場，他就在附近等候，見穆準備離去時、朝穆開一槍，穆負傷要開車離去，胡又對穆連開兩槍，穆負傷駕車逃離，但最後穆男傷重不治。

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(中時 )