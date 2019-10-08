陳明義日前會同相關單位到場驗收工程。(陳明義議員服務處提供／吳亮賢新北傳真)

停車場中間的排水孔凹陷處，交通局將要求廠商重新整地施作。(陳明義議員服務處提供／吳亮賢新北傳真)

位於五股區新五路二段與芳洲路交叉口、台65線高架橋下方的一處閒置空地，經市議員陳明義爭取後闢建為停車場，並於10月初完工，但新停車場地面歪斜，民眾煞車沒踩好恐會「倒退嚕」，讓陳明義直批「施工草率」，要求相關單位限期改善，對此交通局回應，已要求施工廠商重新整地，最快11月初完工。

陳明義指出，為因應未來五股守讓堂落成帶來的車潮，以及附近住戶停車方便，今年3月初會勘後，決議將此處閒置用地改建為停車場，增加台65線高架橋下空間效益。

不料陳明義10月初與相關單位到場驗收工程時，發現新停車場地面歪斜，萬一民眾倒車時煞車沒踩好，恐會「倒退嚕」，且周邊沒安裝防護設備，民眾車門一開就緊鄰馬路，有安全上的疑慮，令陳明義直批「施工草率、政府工程不該如此！」，並要求交通局限期改善。

交通局回應，停車場原定設計為平整地面，但施工廠商因經驗不足，直接在原有地貌加混凝土施作，導致地面傾斜，已要求重新整地施作，另外周遭也將加裝「ㄇ」字型防撞桿，全部工程最快11月初完工。

交通局表示，新闢停車場經費約90萬元，後續整地的新增費用，將由廠商自行吸收，完工後預計可提供29個臨時停車位，待確認安全性無虞後，才會對外開放。

(中時 )