英國今天修訂關稅制度，將在無協議脫歐情況下生效，屆時占進口總值88%的商品將免繳關稅。

為了在壓低消費者物價又不損害國內生產商之間取得平衡，英國也表示依據新的「特殊審查程序」，如果有必要可能會從第一天起就調整關稅制度。

國際貿易部貿易政策次長勃恩斯（Conor Burns）說：「英國是自由貿易國家，英國企業在開放、自由貿易的環境中競爭處於有利地位。」

英國距離退出全球最大貿易體歐盟只剩下23天，但脫歐協議仍不見蹤影，首相強生（Boris Johnson）政府正加快腳步，為無協議脫歐可能出現的混亂局面作準備。

英國原訂今年3月脫歐，在此之前就首度公布臨時關稅計畫，作為脫歐準備的一環。

路透社報導，唐寧街（Downing Street）首相官邸一名消息人士今天表示，除非歐盟妥協，立刻達成脫歐協議，否則英國將無協議脫歐。

(中央社)