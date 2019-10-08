高雄85大樓內的君鴻國際酒店遭法拍，由海霸王集團旗下凱德唐公司以54.4億標下，資金多數由第一銀行所核貸，引發違貸質疑？一銀表示，為辦理得標過戶作業，核予法拍屋代墊款43億元，徵取存款及不動產，共計約45億元作為擔保，擔保力十足。

一銀指出，本案於借戶完成過戶後，本行徵取法拍標的85大樓的34、35樓及37至85樓，加上地下層333個車位合計設定第1順位抵押權51.6億元，以得標金額8成範圍內核貸擔保放款43億元，貸放成數為79.1％，為十足擔保授信。

此外遭君鴻控訴當時被斷水電？85大樓管委會表示，君鴻從6月以來，積欠85大樓管委會1千700多萬元水電費、管理費，當初所有權人是君鴻酒店，但君鴻已積欠巨額管理費，經與新所有權人凱德唐(海霸王)連繫後，凱德唐發函來告知，建議斷水斷電，管委會才會執行。

管委會說，他們依規定認定是權狀上的所有權人，既然新所有權人明確告知他們大樓空間還未進駐使用，當然要先斷掉水電，因為還沒有用，就空再那繳水電費，這是很奇怪的常識。據悉，工務建管單位曾在9月初突擊檢查85大樓，當時並未發現公共安全問題，經了解，應是雙方對水電費、管理費繳交認知不同，沒辦法判斷誰對誰錯。

(中時 )