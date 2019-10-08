目前在大陸購物網搜尋休士頓火箭，很難找到相關商品。(截自購物網頁面)

NBA休士頓火箭隊總管莫瑞（Daryl Morey）支持香港反政府抗議者的推特在美國、大陸引起討論，不只中央電視台暫停播放NBA熱身賽，大陸購物網也透過行動抵制火箭隊，在網購大站阿里巴巴旗下商城和競爭對手京東只要打「休士頓火箭」去搜尋商品，會沒有相關商品。

美國CNBC報導指出，消費者若在大陸最大的購物網站阿里巴巴、京東打中文「休士頓火箭」或是「火箭」去搜尋，會找不到NBA火箭隊的相關商品，CNBC試圖聯絡兩大購物龍頭的聯繫窗口，暫時沒得到回覆。

大陸購物網抵制火箭隊，不過打英文Houston Rockets搜尋，還可以看到些許商品。(截自購物網頁面)

不過如果打英文「Houston Rockets」搜尋，阿里巴巴的愛淘寶網還是會出現些許相關商品，京東則是沒有相關商品。

大陸國家籃協也補火箭隊一槍，表示會暫停和雙方的合作關係，大陸籃協目前的主席姚明，曾是火箭隊球員，也是因為他，火箭隊比起其他NBA球隊和大陸有更深的連結，並幫助火箭隊成為深受大陸球迷歡迎的隊伍，現在包括一些火箭隊的比賽，大陸籃協取消了10月19、20號兩天在蘇州的賽事。

(中時電子報)