新北市板橋警分局展現執法決心，已於本月至今總共針對於新法修正部分共開出11張罰單。（板橋警分局提供／葉書宏新北傳真）

今年初立法院修正通過的「道路交通管理處罰條例」，汽機車或自行車對未禮讓視障者等多項違規加重處罰，已經於10月1日上路。其中針對汽機車駕駛人轉彎或行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，不暫停讓視障者先行通過者，可處新台幣2400元至7200元罰鍰，比現行未禮讓行人處1200元至3600元罰鍰加重1倍。

另外車輛轉彎、變換車道前，未依規定使用方向燈，違者將從原本的900元至1200元加重至1200元至3600元；電動車方面，若騎乘電動自行車、電動輔助自行車時，車輛速度超過時速25公里，可處900元至1800元罰鍰；騎乘時未戴安全帽可罰300元；擅自改裝車輛可處1800元至5400元。

新北市板橋警分局展現執法決心，已於本月至今總共針對於新法修正部分共開出11張罰單，並且針對於轄區內易違規路段加強巡邏班次，配合科技執法儀器，增加執法公正性，板橋分局長林富助表示，目前皆不定期在轄內重要路段及易違規熱點，規劃各配出所及交通分隊進行交通專案任務編組，並持續規劃禮讓行人路權勤務，以保障用路人安全。

(中時 )