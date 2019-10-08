料將撲向日本的第19號颱風哈吉貝已成今年最強颱風，中心氣壓在短短24小時下降77百帕，「快速增強」被視為是強力颱風特有現象，專家也認為極為罕見，呼籲應嚴加戒備。

依日本氣象廳目前預測路徑，哈吉貝可能在12日到13日直撲日本關東地方，國人如果在這個週末欲前往東京等關東地方旅遊，須特別留意陸空交通是否停擺，隨時關注各交通公司官網的相關資訊做好相關準備。颱風資訊也可關注日本政府觀光局（JNTO）針對外國旅客設置的推特帳號Japan Safe Travel，獲知日本政府發布的最新防災資訊。

日本放送協會（NHK）報導，哈吉貝威力過去24小時快速增強，威力相當於大家常說的「超級颱風」，專家認為哈吉貝很有可能在威力不減弱的情況下接近日本，有必要嚴加戒備。

日本氣象廳表示，哈吉貝在日本時間6日晚間6時的中心氣壓992百帕，但到了7日晚間6時就降到915百帕，24小時中心氣壓就下降77百帕。

颱風中心氣壓在24小時下降40百帕左右的現象，就被稱為「快速增強」，被視為是強力颱風特有現象。

名古屋大學教授坪木和久說，颱風中心氣壓在24小時能下降超過70百帕，是極為罕見的案例。美國把中心附近最大風速達每秒60公尺左右稱為「超級颱風」，哈吉貝中心附近最大風速達每秒55公尺，威力相當於「超級颱風」。

坪木說，哈吉貝之所以能在這麼短的時間內快速增強，海水溫度在攝氏30度左右的高溫是其中一項因素。

(中央社)