台61線大甲溪橋將進行改善工程，14至17日封閉高架主線，圖為北上替代道路。（公路總局提供／陳淑娥台中傳真）

為提升西濱快速道路台61線行車舒適性，大甲溪橋路面及伸縮縫將進行改善工程，預計14至17日封閉高架主線，包括大安至清水南下路段、清水至大安北上路段；公路總局呼籲用路人，屆時依現場交維設施指示行駛替代道路。

公路總局第二區養護工程處指出，14日起辦理台61線大甲溪橋路面及伸縮縫改善工程，以提升行車舒適性。預計14日上午8時至16日下午3時止，台61線140K至151K＋100大安至清水南下路段主線全線封閉；15日上午8時至17日下午3時止，151K＋700至140K清水至大安北上路段主線全線封閉。

第二區養護工程處表示，14至17日施工期間，屆時用路人請依現場交維設施指示行駛替代道路，南下（往梧棲）替代道路為：台61線主線車輛於140K下匝道(139大安一)，改行台61線平面道路過中清路至台61線151K＋100，上匝道(清水)進入高架主線。

北上（往苑裡）替代道路為： 台61線主線車輛於151K＋700下匝道(150清水)，改行台61線平面道路過龜殼路至140K，上匝道進入高架主線。

(中時 )