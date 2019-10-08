竹南分局副分局長張中〔左一〕前往竹南郵局致贈感謝狀給協助阻詐的魏姓行員〔中〕。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南陳婦遭詐團以假綁架詐騙，警方及時勸阻

謝明俊／苗栗報導

家住竹南的陳姓婦人，日前接獲詐騙集團來電，以她兒子因替人作保扛帳，遭債主綁架索錢，要陳婦籌錢解決，陳婦誤以為真，趕往竹南郵局準備解除定期保單來救兒子，郵局行員查覺有異追問，陳婦還騙稱是要買傢俱，行員見狀趕緊報警處理，竹南所員警趕往及時勸阻陳婦未上當。

竹南分局竹南所是在日前接獲竹南郵局魏姓行員報案，指稱1名61歲的陳姓婦人來郵局欲解除20萬的定期保單，陳婦聲稱是要用來購買傢具，但行員發現陳婦神色緊張，且未決定要買何種傢具即解除保單，行員懷疑陳婦遭到詐騙，便藉故不讓陳婦解除保單，私下通知竹南所員警到場處理。

竹南所警員范博帆、吳心雅趕抵詢問陳婦為何解除保單時，發現陳婦不敢講話，僅寫紙條並搖手拜託魏姓行員不要再說，處理員警立即要求陳婦將手機拿出來時，詐騙集團見伎倆被識破，連忙掛斷電話，陳婦才鬆口表示，剛接獲歹徒來電，稱她兒子因替人作保，現在被綁架，要她支付新台幣90萬元解決糾紛，由於電話背景聲音好像是兒子淒厲的哭喊聲，讓她信以為真。經員警利用通訊軟體與陳婦兒子視訊報平安後，陳婦才鬆了一口氣，十分感激員警及行員的積極熱心作為。

由於竹南郵局多次協助阻詐成功，竹南警分局特別頒發感謝狀，感謝行員協助阻詐並報警處理，成功阻止民眾受騙。警方也呼籲民眾應常與家人保持密切聯繫，必要時應利用LINE等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道以利求證，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱，也呼籲民眾接到疑似綁架案件的電話，均應先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。

(中時 )