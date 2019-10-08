新北市新店區里長交流協會與新店區長林煌源拜訪里長前輩。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區里長交流協會與新店區長林煌源拜訪里長前輩。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區里長交流協會與新店區長林煌源拜訪里長前輩。（新店區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店區今年初甫成立的「新店區里長交流協會」，為落實協會「服務新店」的宗旨，今（8日）下午由協會理事長陳一郎邀集協會理監事，在新店區長林煌源的陪同下，實地拜訪前新德里長黃兩成、前和平里長吳振輝及前龜山里長游萬源，除關懷、感謝幾位里長對新店區的貢獻，也藉此向里長前輩們請益討教。

新店區里長交流協會由許多現任里長、里長前輩組成，陳一郎表示：「里長為最基層的民選公職人員，最了解當地的風俗民情及民眾的需求，如果要做好在地服務，一定要親自拜訪里長，向里長請益」。

林煌源也表示：「里長是我們在地的好厝邊，是公部門第一線與民眾溝通最重要的橋樑，現任里長如能與卸任的里長前輩們維持良好的互動關係，更有助於將地方的各種需求及時反應，及時解決，對於這種良性的交流，我們公部門也非常鼓勵與支持」。

透過與里長前輩們的訪談對話，除感謝前輩們不藏私的經驗分享，新店區里長交流協會也表示未來將規畫辦理各項公益活動，關懷並協助地方弱勢，共同幫助社會上需要幫助的人，落實在地服務。

(中時 )