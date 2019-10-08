富隆集團董事長、前立委游淮銀，1995年入主台東企銀後，以富隆集團等五公司名義，質押貸款和超額貸款共25億多元，造成台東企銀17億多元的損害，案經中央存款保險公司提告求償，台灣高等法院今(8)日更二審判游淮銀和時任常務監察人劉育汝，要賠償行政院金融重建基金2億3504萬5718元。本案可上訴。

判決指出，游淮銀1994年 6 月 17 日至 1996年 12 月 26 日，擔任台東企銀董事長，他和劉育汝明知屬富隆集團的富隆開發股份有限公司等 5 家公司的業績及淨值，多屬紙上交易作帳而來，價值不足，應避免採為擔保品，游淮銀1995年間指示游美仁提供富隆集團 5 公司未上市股票為擔保品，以人頭東企銀質押貸款 2 億 8800 萬元。

游淮銀另以人頭承購新竹縣寶山鄉、新竹市約 22 萬坪的山坡地，已向其他金融機構辦理抵押貸款，仍在 1995 年 6 月至 10 月間，指示游銀銅等 2 人以富隆集團 5 公司名義向台東企銀申辦抵押貸

款，再由台東企銀董事會審核通過，超額貸款 8 筆共 22 億 8000 萬元。因相關借款陸續發生本息

滯納，致台東企銀受有 18 億 7983 萬 1382 元的損害。案經金管會指派中央存保公司接管台東企銀後，查出本案後，以游淮銀、劉育汝為被告，提出損害賠償訴訟。

高院更二審審理後，認為台東企銀已將本案貸款債權出售，扣除出售金額後，加計支出訴訟費用的損害，所受損害總計為 17 億 5966 萬多元。扣除部分貸款債權已受償完畢，中央存保公司可請求支出訴訟費的損害賠償和支出訴訟費的損害共2 億3504 萬多元，判決如數賠給行政院金融重建基金。

(中時 )