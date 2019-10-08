彰化縣今年腸病毒就診人次統計曲線圖，顯示腸病毒疫情已過高峰期，但仍在流行期。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

衛福部疾管署8日公布全台新增三例腸病毒重症確診個案，其中彰化縣一名6足歲男童，出現發燒、嘴破、疱疹性咽峽炎合併肌抽躍及右上肢無力住院，確診感染腸病毒EV71型，目前病況趨穩後出院返家，但右手仍無力上舉，需每周定期回診復健。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，此確診個案男童6歲一個月，就讀國小一年級，主要重症症狀以肢體痲痹表現，與以往常見的EV71不同，並未出現腦幹腦炎的早期重症前兆；顯示疫情仍在流行期，呼籲家長及幼教托育機構提高警覺，幼童照顧者更應注意重症前兆病徵。

彰化縣衛生局接獲通報第一時間進行疫情調查，個案同住家屬共5人，爺爺、奶奶、父親、母親、及就讀幼兒園的弟弟，主要照顧者為父母，個案弟弟先出現發燒及嘴破就診後診斷為腸病毒；個案男童被傳染後，則演變為重症症狀，併發腦炎或急性無力肢體麻痺(AFP)。

衛生局表示，已加強個案及個案弟弟就讀之學校幼兒園及個案住家之環境清消衛教，並持續監控相關疫情變化，經早期發現、加護治療後病況穩定後，個案已出院返家，目前右上肢仍有無力無法上舉的情況，每週回診進行復健。

葉彥伯說，根據疾管署監測資料，顯示腸病毒疫情已過高峰、但仍在流行期，其中5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，若感染腸病毒71型，所引起的重症病程變化快速，呼籲家長，若家中孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必仔細留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送至本縣腸病毒重症責任醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。

(中時 )