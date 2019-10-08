麗寶OUTLET MALL舉辦「Let’s狗Party」，毛爸媽抱著毛小孩一起切蛋糕。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL舉辦「Let’s狗Party」。（麗寶OUTLET MALL提供／陳淑娥台中傳真）

台中市麗寶OUTLET MALL設置全台獨家「寵物樂園」，日前舉辦首屆「Let’s狗Party」，眾多毛爸媽帶著毛小孩一起跑跳、唱生日快樂歌、吃蛋糕以及開心合影。麗寶OUTLET MALL表示，將於每隔月舉辦一次寵物趴，歡迎毛爸媽踴躍幫寶貝來慶生。

麗寶OUTLET MALL日前舉辦首屆「Let’s狗Party」，開心幫 9、10月壽星慶生，現場超過20隻毛小孩共襄盛舉，有約客夏、貴賓、柴犬、吉娃娃、科基、馬爾濟思、博美、比熊等品種。

毛爸媽帶著愛犬一起跑跳、唱生日快樂歌、吃蛋糕及合影，有貪吃毛小孩聞到蛋糕味口水直流，還有當場玩起追逐遊戲，各種萌樣融化大家的心，現場歡笑聲不斷，快樂度過與眾不同的生日回憶。麗寶Outlet 指出，將於每隔月舉辦一次「Let’s狗Party」寵物趴，每次生日主題都不同，歡迎毛爸媽踴躍報名參加！

麗寶OUTLET MALL表示，賣場除了給消費者好逛、好買空間外，更對毛小孩體貼用心，只要到服務台租借寵物專屬推車，就可輕鬆推著寶貝一起逛街，2F戶外區設置全台OUTLET 獨家的寵物樂園，分為小、中型犬兩區域共300坪，還設有草皮地墊及喝水區，是一處舒適且優質的活動空間。

(中時 )