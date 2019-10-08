土耳其國防部今天表示，攻擊敘利亞北部的準備工作「已就緒」，而此前土耳其是否可展開這項行動，來自美方的訊息則是搖擺不定。

美國總統川普與土耳其總統艾爾段電話溝通後，川普下令撤離駐守在敘利亞邊境的美軍。

由於庫德族與土耳其境內的分離主義分子關係密切，艾爾段曾一再揚言攻擊盤踞在敘利亞北部的庫德族民兵。

就在美軍撤離邊境地帶數小時後，土耳其國防部發推文說：「所有軍事行動的準備工作已就緒。」

川普此舉遭批是拋棄庫德族民兵，這支部隊曾是協助美國對抗伊斯蘭國（IS）的關鍵盟友。

不過昨天稍晚當川普發推文指出，若土耳其惹他不高興，他將「摧毀」土耳其的經濟，情勢則變得撲朔迷離。

白宮也說，土耳其將負責處理近期關押在庫德族拘留所的數千名IS囚犯。

土耳其表示，要沿著敘利亞北部闢建「安全區」，作為對抗庫德族民兵的緩衝，以便讓高達200萬的敘利亞難民返回家園。

為了支持敘利亞叛軍，土耳其之前於2016年與2018年，兩度跨越邊境攻擊IS與庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

(中央社)