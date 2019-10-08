雙十連假將近，公路總局宣布從108年10月9日零時起至108年10月13日24時止，提供多項優惠，除國道客運推出票價優惠外，在轉乘優惠部分，舉凡搭乘國道客運及高鐵、臺鐵後轉乘在地客運均可享有優惠，提供民眾搭乘後，使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費措施，希望大家能夠多多使用公共運輸及培養轉乘習慣。

另外，台灣好行部分，考量雙十連假亦有大量之觀光旅遊人潮，持續提供多條路線實施電子票證半價優惠措施。

苗栗監理站站長蘇淑賢也特別呼籲民眾出遊「多搭車 少開車」，善加利用公路總局建置的「公路汽車客運動態資訊管理系統」或利用手機下載「iBus公路客運」，即可輕鬆查詢客運路線、站位、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，亦可撥打客服專線電話(市內電話撥打412-5284、手機撥打02-4125284），及時掌握公車行車動態。15縣市市區公車資訊，也可透過iBus APP查詢得到喔! 請多加利ibus App 查詢客運動態資訊，以節省寶貴時間，輕鬆規劃完善的出遊計畫！

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