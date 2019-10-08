55歲高姓男子從高雄流浪到台中找哥哥，在中市南屯區某社區門口徘徊許久，民眾經過覺得他精神恍惚，於是報警，中市警局第四分局大墩派出所員警透過M-police行動電腦人臉辨識系統查證身分，發現他是通報協尋的失蹤人口，他要找的哥哥實際在高雄，立即聯絡家屬前來，讓高男順利返家團圓。

日前中午，中市警局第四分局大墩派出所員警江金城、張書維巡邏經南屯區大墩路與向上路口時，民眾反應，有一名男子神情恍惚，獨自在他們社區外徘徊多時，員警問高男「你坐在這裡，要等誰？」，他表示要找哥哥，員警以為他哥哥就住在該社區，但高男卻答不出該處地址，管理員也不認得他。

員警於是使用M-police行動電腦人臉辨識系統查出高男身分，原來他住在高雄，早已被哥哥通報為失蹤人口。其兄表示，弟弟精神狀況不佳，兄弟倆住在一起，不清楚為何他會到台中，對於能尋回失蹤的弟弟，真的非常感謝員警積極的協助。

大墩派出所長葉信良呼籲，社會大眾家中若有年長者恐走失之虞，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入基本資料小紙條，俾利警察發現時第一時間通知家屬。

(中時 )