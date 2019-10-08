聯聚中雍大廈穩重優雅的直上雲霄，禮天地四方的面面俱到。（盧金足攝）

聯聚中雍大廈外觀變幻顏色，象徵四季流轉，向台中市民表達最溫暖的問候。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中之「光」！雙十國慶全台歡慶國家生日，台中市大樓雲集的7期，為迎接雙十節，聯聚中雍大廈首創在國慶當天，將整棟39層樓，高達192公尺的大樓外牆，以藍、白、紅三色元素作為燈光呈現主題，這幾天在試燈，有很多民眾搶先爭睹青天白日滿地紅的燈光，預期將成為雙十國慶的亮點。

喜迎國慶日，街道旗海飄揚，台中市新市政中心躋身中台灣政治經濟核心，文化與商業薈萃的台中7期精華地段，新完工的聯聚中雍大廈，192公尺高的大樓，為目前新北以南，高雄以北最高的商辦大廈，大樓新登場慶祝雙十國慶日，策畫整棟大樓展現炫麗，媲美台北101的燈光秀。

近來華燈初上，很多市民及到7期商圈逛街的民眾驚艷大樓出現新風貌，這棟39層樓高的摩天大樓，是聯聚建設打造的中雍大廈，愈夜愈美麗，透過燈光讓大廈有更豐富的呈現，穿上千變萬化的新妝。

夜間每逢整點，該棟大樓變幻顏色象徵四季變化，綠意外觀象徵春天點燃熱情與希望，藍色代表浩瀚清涼的夏天，黃色傳達秋意豐收，冬季的紫色散播相聚團圓的意象。

「哇！」路人駐足抬頭欣賞大樓的繽紛之光，被網友稱為另類的台中之光，聯聚建設總經理王于娟表示，中雍大廈外牆採取LED燈光編寫排列設計，經由電腦設定呈現特定畫面，不影響白天時整體外觀，也不會遮蔽到對外視野。

中雍大廈穩重優雅的直上雲霄，禮天地四方的面面俱到，四邊飾以圓潤石材意寓外圓內方、以和為貴，加上左右兩旁建築擁簇宛如太師椅扶手，聯聚中雍大廈彷如大度的彬彬君子，永恆矗立並無可取代的成為矚目焦點。

節慶燈光之外，聯聚中雍大廈貼心為業主規畫專屬祝福，在企業主生日當天，除了蛋糕圖形和生日快樂字樣，還會量身設計特殊圖騰來表示祝賀。例如對於喜歡音樂的企業主秀出大型音符、或象徵企業產品的圖案設計，如帽子、蘋果、高跟鞋、窗簾等等。

聯聚中雍大廈別出心裁的祝賀方式讓企業主們大呼驚喜、倍感窩心，聯聚建設傳達誠摯心意的方式從不受限，再次超越了客戶的期待。

王于娟表示，聯聚中雍大廈的每一個細節、每一個設計的出發點，都有著深刻的寓意與期許在其中，廣場上翠綠高聳樟樹一目瞭然，綠蔭下的奉茶水柱，友善對待過往行人，入口廊道的八角窗格特以蝙蝠圖案象徵「福到」，將祝福心意傳遞給大廈業主與來訪賓客。

此外，「時光紀念碑」承載著對子孫及後代的勉勵與愛的流傳。高6.8米、重達1.3噸巨型青銅雕塑「行」，象徵台商勇闖世界的無畏精神。

廣場地面嵌有中、英、西班牙文寫成的「中雍八律」溝通、專注、學習、誠信、紀律、尊重、務實、平衡，與大家共勉；透過燈光的編排與環境對話，再加上廣場上的悠揚音樂，聯聚中雍大廈已成為台中市民休憩、駐足的好場所。

(中時 )