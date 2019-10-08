諾貝爾獎物理學獎8日公布，由加拿大物理宇宙學家皮博斯（James Peebles）、瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）及瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）獲得，台灣學者認為，今年諾獎物理獎全面獎落天文物理領域，彰顯3名學者在天文及與宇宙研究具備開拓性成果，實至名歸。

中研院天文及天文物理研究所研究員吳建宏表示，自己的研究專長在於粒子天文物理及宇宙論、暴脹宇宙及量子起伏、黑暗物質與宇宙微波背景輻射等領域，他在20多歲求學階段時，便很喜歡閱讀皮博的著作。

吳建宏提到在20多年前，少見宇宙研究專書，甚至到1990年代，才剛開始出現宇宙微波的實驗與數據，皮博斯卻領先於世，作為宇宙理論家，早從1970年代便開始編寫專書，定量、定性計算出宇宙演化過程、暗物質與微波輻射背景，將宇宙大霹靂理論實際算出來。

皮博斯現職為美國普林斯頓大學（Princeton University）教授，他將一人獨得本次諾貝爾獎物理學獎1／2獎金。

清華大學物理系教授賴詩萍指出，皮博斯研究中所展示的宇宙，只有5％內容是已知的，包括恆星、行星、萬物與人類，但還有95％屬於未知領域，是由暗物質與暗能量所組成，是物理學家都無從了解的暗物質、暗能量。

另外一組得獎人則是梅爾與奎洛茲，現職分別是瑞士日內瓦大學（University of Geneva）教授，及英國劍橋大學（University of Cambridge）教授，兩人將各得本次諾獎物理學獎1／4獎金。

賴詩萍說，梅爾與奎洛茲的研究已超乎人類想像，他們找到的是太陽系外的行星，這顆行星被命名為「飛馬座51b」（51 Pegasi b），繞行一顆類似太陽的恆星，這項發現根本上改變科學界對宇宙的認知，而這顆行星身處太陽系之外、銀河系之內，這顆充滿氣體的行星約跟太陽系內最大的木星體積相仿，找到克顆行星，可能足以證明人類不再是孤獨的。

(旺報 )