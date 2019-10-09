台中市西區第5市場內的「古味清蒸肉圓」老店，四神湯好吃到有的客人連吃兩碗。（盧金足攝）

位在台中市西區的第5市場，開始營運已經超過60多年歷史，是西區民眾採買食材的大廚房，除了新鮮豐富的魚肉蔬果之外，第5市場內還有很多美食，其中，30多年老店「古味清蒸肉圓」，有道令人百吃不厭的四神湯，很多人來買菜，不只來店裡吃碗四神湯，還會外帶好幾碗回家，燉煮軟爛的豬小腸與薏仁，讓內行的食客聞香而來。

與台中市各大市場面積相比，第5市場面積雖不是占地寬廣，但麻雀雖小，五臟俱全，在當地還有「第5百貨」之稱，而且在超市與量販店興起，搶走不少客源時，傳統菜市場的第5市場買氣不減，美食也是拉住客源的重要吸引力。

「古味清蒸肉圓」純手工的美食像磁鐵粘住客人，客人點上一碗古早味的清蒸肉圓，皮薄嫩Q沾醬享用，速配的湯品就是這碗四神湯，讓很多出外求學、工作的遊子思念家鄉味。

四神湯中必備的最佳主角是豬小腸和薏仁，還有中藥熬出美味湯頭，好吃到有的客人連吃兩碗，四神湯食材沒負擔，具有溫補效果，不管夏天或冬天，一年四季都可以品嘗，而且價格很親民，銅板美食四神湯成為第5市場的超「神」氣地方小吃。

台中市第5市場古味清蒸肉圓─四神湯

地址：台中市西區樂群街62號

電話：0921-773577

營業時間：上午8點至晚上9點

周休：無

售價：35元

(中時 )