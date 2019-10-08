在中美於10日展開貿易磋商前，大陸國務院總理李克強於8日主持召開國務院常務會議，審核通過《優化營商環境條例（草案）》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度保障。

央視報導指出，該草案圍繞市場主體需求，聚焦轉變政府職能，將近年來「放管服」改革行之有效的經驗做法上升為法規，並對標國際先進水平，確立對各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。

(旺報 )