中美貿易磋商前 陸恢復優化營商環境草案 19:342019/10/08 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北京與華府準備重啟貿易磋商。（圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在中美於10日展開貿易磋商前，大陸國務院總理李克強於8日主持召開國務院常務會議，審核通過《優化營商環境條例（草案）》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度保障。 央視報導指出，該草案圍繞市場主體需求，聚焦轉變政府職能，將近年來「放管服」改革行之有效的經驗做法上升為法規，並對標國際先進水平，確立對各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。 (旺報 ) #環境 #草案 #市場 #主體 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 政院：全台123座危橋地方沒錢修 19:002019/10/04 政治 全球鷹派棄械投降 熱錢狂潮反逼出經濟怪象？ 09:352019/10/05 財經 打臉蔡政府 林郁方：馬政府對軍隊運用更聰明 15:582019/10/05 政治 黑暗一夜 林鄭譴責蒙面暴徒 04:092019/10/06 話題觀察 越南面臨缺電危機 04:092019/10/06 專題周報 蒙面暴力 香港最黑暗的一夜 04:092019/10/06 兩岸要聞 南門市場熄燈晚會 攤商齊唱「明天會更好」 20:222019/10/06 生活 能源轉型可讓韓撿到原子彈 04:102019/10/08 時論廣場 太平洋對話 台灣別昏頭 04:102019/10/08 時論廣場 環境稽查重案組揭牌 侯友宜：「沒有環境安全，就沒有治安」 17:572019/10/08 生活 兩岸熱門新聞 大陸是NBA消費者 胡錫進：有權力舒服點、任性點 - 兩岸 事情鬧大了!央視宣布立即暫停所有NBA賽事轉播 - 兩岸 NBA總裁：道歉且支持言論自由 陸網民：滾吧！ - 兩岸 這次來真的！陸大批演藝明星退出NBA中國賽 - 兩岸 南方四賤客遭陸禁播 作者發文反諷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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