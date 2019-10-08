新北不辦國慶升旗 洪秀柱：不代表他不愛中華民國 19:312019/10/08 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱8日出席洪門活動，對於新北市長侯友宜不辦國慶升旗，她說，這不代表他不愛中華民國。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱8日晚間5時20分，前往八德參加忠義大會洪門成立3周年結義典禮。針對新北市長侯友宜不辦國慶升旗，洪秀柱表示，不辦國慶升旗，不代表他不愛中華民國。 洪秀柱表示，相信侯友宜對於國家的忠誠、市政的關注是相當認真的，也是不容質疑的。為什麼會沒有辦國慶升旗？並不代表他不愛中華民國。洪秀柱說，也許他認為那是個型式，或者用其他更有意義的方式慶祝。有媒體問，國民黨主席吳敦義希望執政縣市都辦國慶升旗，侯卻不辦，洪秀柱笑說，「侯市長行事作風跟大家不一樣。」 (中時 ) #洪秀柱 #升旗 #國慶 #中華 #民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨鋪天蓋地黑韓 洪秀柱：代表韓國瑜值得畏懼 12:232019/10/04 政治 搭火車看國慶煙火 鎖定6班車 16:292019/10/04 生活 柱柱姐霸氣宣言 我下來就是要選贏 04:102019/10/05 政治要聞 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 吳敦義學學洪秀柱 04:102019/10/06 時論廣場 談韓國瑜赴美 洪秀柱爆當年拒赴美後受傷害 15:102019/10/06 政治 柱姐自爆 當年拒赴美受到傷害 04:102019/10/07 政治要聞 新北不辦國慶升旗典禮理由是這個 葉毓蘭痛批侯友宜 10:312019/10/08 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 11:052019/10/08 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜率隊拆違建 對屋主一個小動作引關注 - 政治 國慶不辦升旗典禮遭批 侯友宜霸氣回應 - 政治 被問有無安倍賀電 謝長廷張嘴愣3秒這樣回 - 政治 韓國瑜一語意外讓蔡中槍！洛杉基喊：最大的反諷 - 政治 被綠粉專譏只有國中畢業 林佳新反擊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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