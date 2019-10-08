參選台南市第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱8日晚間5時20分，前往八德參加忠義大會洪門成立3周年結義典禮。針對新北市長侯友宜不辦國慶升旗，洪秀柱表示，不辦國慶升旗，不代表他不愛中華民國。

洪秀柱表示，相信侯友宜對於國家的忠誠、市政的關注是相當認真的，也是不容質疑的。為什麼會沒有辦國慶升旗？並不代表他不愛中華民國。洪秀柱說，也許他認為那是個型式，或者用其他更有意義的方式慶祝。有媒體問，國民黨主席吳敦義希望執政縣市都辦國慶升旗，侯卻不辦，洪秀柱笑說，「侯市長行事作風跟大家不一樣。」

(中時 )