許多人喜歡在社群網站上傳照片分享近況，但隨著智慧型手機相機畫素愈來愈高，也產生新的風險。一名日本女性因為所分享的照片中，瞳孔映照出所在地景象，讓犯嫌掌握住處騷擾。

日本放送協會（NHK）報導，這起社會事件發生在9月1日晚間，一名從事偶像工作的20多歲女性要返回位於東京都江戶川區的大樓時，突然從背後被人以毛巾摀住嘴巴還被拉倒，除身體被上下其手外也有受傷。

犯嫌是家住埼玉市北區的26歲男子佐藤響，被警方逮捕後，今天遭起訴。

佐藤是這名被害女性的狂熱粉絲，這起事件令人關注的是佐藤掌握女性住處的「手法」。

搜查相關人士表示，佐藤在偵訊時供稱，自己是從這位女性在社群網站上分享的臉部照片中，透過瞳孔映照出的景象作為線索，進一步掌握女性住處。

據指出，佐藤利用Google Maps的街景服務功能，找出符合映照在女性瞳孔中的車站風景和特徵的車站，接著在車站埋伏跟蹤。

佐藤也觀看女性在社群網站分享的影片，研究窗簾的位置及窗戶的光線照射等線索，確認女性在大樓內的房間位置。

專精刑事政策也相當了解社群網站風險的首都大學東京（Tokyo Metropolitan University）教授星周一郎說，智慧型手機的相機畫質已變得非常精細，也產生了在完全想像不到情況下就洩露個人資訊的新風險，也就是所謂的「數位跟蹤狂」的風險也增加。

星周一郎說，民眾在上傳照片到社群網站時，應避免那些可能讓人獲知所在位置的照片，或是上傳較低畫質照片等方式，尋求因應對策。

(中央社)