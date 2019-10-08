潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌以假交易方式，向14家銀行詐貸84億餘元，2人在案件爆發前潛逃香港，檢調昨(7)日兵分18路搜索展開偵查行動，今(8)日聲押禁見潤寅財務莊淑芬等8人，台北地方法院下午開聲押庭，結果有被告的辯護律師當庭說「卷在外頭，不能開庭」，法官聞言認為律師未遵守規定影印，檢察官立刻指揮司法警察到影印店調查，要確認辯護人有無相關責任。

北院法官是在今(8)日下午3點半3在第8法庭開庭，沒想到，開庭時有被聲押被吿的律師向法官說，卷宗還在影印店影印，如果開庭會影響辯護權。對於律師的自爆，法官知悉後當庭認為，有關潤寅詐貸案，檢察官聲請法院羈押，只准許該案的辯護人在法院閱卷室閱卷及影印資料。

但辯護人竟然將閱卷得到的影本，送到影印店影印，辯護人依法取得偵查中資料影本，除用在為被告辯護，不能作為他用或洩漏，並應遵照《律師法》及《刑事訴訟法》等規定，對偵查中的資料負有妥善保管責任。

北院表示，辯護人前述行為，已由檢察官指揮司法警察到影印店進行調查，以便確認辯護人後續有無相關責任。

(中時 )