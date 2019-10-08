蔡淑臻二度金鐘獎提名，演技受肯定，最近已開始洽談新戲，希望演藝事業更上一層樓，身穿愛馬仕彩繪絲質洋裝，充滿藝術品味。（JOJ PHOTO攝）

愛馬仕Constance系列Eposm小牛皮皮夾，12萬4600元。（HERMES提供）

愛馬仕Kelly系列Mysore山羊皮皮夾，12萬4600元。（HERMES提供）

愛馬仕Licol Hermes 19系列Rocabar條紋提帶與 Volupto小牛皮拼接皮包，20萬7600元。（HERMES提供）

入圍最佳女主角的蔡淑臻上周六出席金鐘獎盛會，把紅毯當作伸展台來走，再度展現名模氣勢，雖未獲獎，但霸氣震懾全場。她笑說，模特兒的身分背景對她說，曾是一種原罪和包袱，獨唯在走紅毯時，會慶幸自己曾受過專業模特兒的訓練。

這回蔡淑臻受邀進棚拍攝愛馬仕 (HERMES)時尚專題，除了以模特兒的專業完美詮釋愛馬仕秋冬新裝，且在鏡頭前融入專業演員的精湛演技，不論是俏皮的嘟嘴賣萌，或是流暢的轉身回眸，都讓人為之驚嘆，多年來臨場戲劇和演技的磨練，讓肢體動作更加有戲。

她笑說，以前當模特兒時為各大精品走秀，接觸到不少好東西，有的設計誇張但不實穿，有的流行感強烈但容易退燒，唯獨對愛馬仕一直留有很好的印象，風格低調不彰揚，乍看沒什麼，只有親身接觸、近距離細細覺察，才能體會箇中的奢華。

以她示範的愛馬仕秋冬女裝來說，以亮橘色與淡褐色的對比色呈現的毛呢洋裝和外套，不僅在扣眼、開襯和口袋等細節以皮革滾邊，就連看不到的內裡也是極盡完美；另一襲彩繪獵豹蠶絲洋裝，則是延續愛馬仕經典的藝術彩繪絲巾，猶如將一件藝術品穿在身上。

說到這裡，蔡淑臻有感而發地說，她覺得自己也應該要像愛馬仕一樣，低調不彰揚，但只要有機會接觸到她，就能領略她的好。今年她二度入圍金鐘獎最佳女主角，雖未能獲獎，但演技已受到肯定，更慶幸的是身體逐漸恢復健康，目前已開始洽談新戲，希望能在未來演藝事業能再上一層樓。

(中時 )