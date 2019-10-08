行政院副院長陳其邁晚間在臉書貼文，說行政院長蘇貞昌今天正式核定大林蒲遷村案。經過多次會議、並與市府協商，今天行政院正式核定遷村計劃，預計投入1047億經費(公務預算390億、自償率64.52％)。

陳其邁說，一月他到行政院，對於高雄重大的建設一直盯緊進度，大林蒲遷村，就是一個。能夠落實對於鄉親的承諾，不管他在哪個工作，這都是他應該做的。

陳其邁指，大林蒲原是一個小漁村，國民政府遷台後，在重工業的發展政策下，四周環繞著中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司等大型工廠。長期的工業氣體排放，讓大林蒲居民的健康及生活品質受到嚴重影響。當地的天空，總是一片灰濛濛。

陳其邁在臉書提及，大林蒲同時也像一座孤島，居民無論要前往何處，交通非常不便。2016年11月，行政院長林全前往大林蒲視察時，為當地長期承受汙染，向大林蒲居民鞠躬致歉。經過多次會議、並與市府協商，今天行政院正式核定遷村計劃，預計投入1047億經費(公務預算390億、自償率64.52％)。未來讓大林蒲的居民能夠在環境更好的地方，安心生活，行政院一定會全力協助。

(中時 )