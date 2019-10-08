泰國爆笑愛情喜劇《只有我能喜歡妳》由查農桑提納同庫和蘇帕莎拉珊納洽共同主演，曾於兩年前因《模犯生》而來台的「阿班」查農，對於台粉的熱情留下深刻印象，睽違2年在台推新片，特別錄製影片向台灣觀眾打招呼：「台灣粉絲大家好，我是查農，希望你們有機會看《只有我能喜歡妳》，謝謝！」超標準的中文發音讓台灣網友驚嘆他的中文程度。

由於查農在新片中飾演一名年輕的跑步健將，在8日釋出的花絮中，可看到查農接受許多跑步、跨欄等專業訓練，甚至赤腳在操場跑步暖身。影片中可一窺他身穿運動背心的結實手臂肌肉，查農認真練習的帥氣臉龐更是讓粉絲直呼：「凍未條！」

《只有我能喜歡妳》。（圖／威視電影提供）

然而，查農卻在拍攝一幕跑步跨欄戲時，意外扭傷腳踝，讓現場工作人員緊張萬分。不過超敬業的查農，為了不拖延劇組拍攝的時間，僅在短暫的冰敷休息後，就不顧腫脹的腳踝，忍著疼痛將當天的戲份拍攝完成，甚至對著鏡頭露出超萌笑容並手比「OK」表示沒事。

查農更首度在大銀幕上展現六塊腹肌，預告中他全裸只圍著一件可愛的粉紅草莓小浴巾，大方秀出完美精壯的上半身，跟蘇帕莎一起忘情尬舞，還有一段為阻止一名陽光運動員接近自己的小阿姨，跟對方嗆聲PK跑步，比賽前不忘再度展露結實身材，滿滿養眼的鮮肉畫面。電影9日上映。

(中時 )