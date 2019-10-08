資深媒體人謝寒冰笑說，結果，現在說這根本不是安倍晉三發的，「綠媒卻集體噤聲」。（圖/摘自謝寒冰 臉書）

台北駐大阪辦事處福岡分處4日晚間舉行國慶酒會，會場還公布一封以「中華民國」稱呼台灣的日本首相安倍晉三署名賀電，然而事後卻遭日本政府打臉，表示並未發出該賀電。行政院長蘇貞昌今（8）日坦言確有不當，應該查處。律師葉慶元以「貽笑東洋」形容信件烏龍；資深媒體人謝寒冰也發文諷刺。

葉慶元在臉書上發文，「昨天覺青為了日本稱呼我們為「中華民國」開心了一整晚，沒想到是烏龍……（搖頭）」然後他反諷說，「謝長廷治下的福岡分處，了不起！了不起！」

資深媒體人謝寒冰發文指出，「前幾天綠媒一片歡迎鼓舞，說日本首相安倍晉三用我國正式國名發來慶祝國慶賀電，是外交重大突破」。結果，現在說這根本不是安倍晉三發的，「綠媒卻集體噤聲，當做沒這回事～我就說現在執政的是個標準的詐騙集團，綠媒都是詐騙集團的隨附組織吧」

有不少網友附和吐槽此烏龍，「發生這種事件，才是丟臉到國際吧！」、「這比之前被炒遲到，絕對嚴重百倍」、「詐騙島，有什麼好意外的！」、「安倍是誰家的爸爸 ?」、「打倒“唬爛黨”」、「不要臉的綠，自我感覺良好」、「詐騙集團不騙就怪怪的，騙到選票續撈就行了」。

(中時電子報)