軍友社慰問憲指部與後指部 19:532019/10/08 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 軍友社理事長李棟樑與憲指部快速反應連合影。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 憲指部指揮官黃金財回贈憲兵娃娃給李棟樑。呂昭隆攝 軍友社理事長李棟樑與後備指揮部合影。呂昭隆攝 軍友社理事長李棟樑今天前往慰問後備指揮部及憲兵指揮部官兵。李棟樑先到後備指揮部，後備指揮官姜振中說，李棟樑是去過後指部最多次的人，五指山國軍公墓去過16次，忠烈祠等也去過多次，歷任部長都沒有人去過這麼多。李棟樑說，後備幹部長期深耕地方，擔任軍民溝通的橋梁，與軍友社的理念不謀而合，因此雙方可以合作，發揮更大的效益，是未來一起努力的方向。 隨後，敬軍團一行人轉往憲指部，適逢國慶操演在即，李棟樑也利用參與國慶演出的快速反應連官兵休息空檔，跟官兵合影，慰勞他們的辛勤訓練。 (中時 ) #李棟樑 #官兵 #指揮部 #國慶 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 搭火車看國慶煙火 鎖定6班車 16:292019/10/04 生活 高雄潮國慶 徵百位國慶寶寶 04:102019/10/05 地方新聞 防中暑 國慶大典將贈來賓小電風扇 11:122019/10/05 政治 國慶盛典 蘇嘉全：展現台灣多元軟實力 13:062019/10/05 政治 國慶國歌 東南亞新住民首獻聲 04:092019/10/06 生活新聞 張瀞分募集近千面國旗送市民 一起為中華民國慶生 12:332019/10/07 生活 愛中華民國！他籲藍營集結 來這大唱國歌 13:092019/10/07 政治 侯友宜取消新北國慶升旗 憤怒網友灌臉書 11:052019/10/08 政治 直播》國慶預演登場 儀隊戰機是亮點 14:042019/10/08 政治 國慶預演 台船、漢翔花車首亮相 造型搶眼 16:492019/10/08 政治 軍事熱門新聞 美國海軍打擊飛彈 有著匿蹤外型 - 軍事 首架飆風到手 印度對付中巴添利器 - 軍事 美國海軍告別F／A-18C大黃蜂戰機 - 軍事 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 - 軍事 最快10倍音速 陸東風17靠這招 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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