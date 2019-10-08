憲指部指揮官黃金財回贈憲兵娃娃給李棟樑。呂昭隆攝

軍友社理事長李棟樑與後備指揮部合影。呂昭隆攝

軍友社理事長李棟樑今天前往慰問後備指揮部及憲兵指揮部官兵。李棟樑先到後備指揮部，後備指揮官姜振中說，李棟樑是去過後指部最多次的人，五指山國軍公墓去過16次，忠烈祠等也去過多次，歷任部長都沒有人去過這麼多。李棟樑說，後備幹部長期深耕地方，擔任軍民溝通的橋梁，與軍友社的理念不謀而合，因此雙方可以合作，發揮更大的效益，是未來一起努力的方向。

隨後，敬軍團一行人轉往憲指部，適逢國慶操演在即，李棟樑也利用參與國慶演出的快速反應連官兵休息空檔，跟官兵合影，慰勞他們的辛勤訓練。

(中時 )