國道三號今(8)日下午5時52分發生一起連環車禍，6台自小客車與1台小貨車行經國道三號北上12.3K時發生擦撞，其中多台轎車被撞到車門凹陷，車殼、零件散落滿地，消防人員立刻到場處理，車禍共造成6人受傷，所幸皆只有輕傷，無生命危險，已分別送往內湖三軍醫院及汐止國泰醫院，詳細事發原因仍待進一步釐清。

(中時 )