國三北上12.3K 發生7車連環追撞事故 19:562019/10/08 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道三號北上12.3K發生7車連環車禍，多台轎車鈑金凹陷，所幸事故並無造成重大傷亡。(新北市消防局提供／張睿廷新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道三號今(8)日下午5時52分發生一起連環車禍，6台自小客車與1台小貨車行經國道三號北上12.3K時發生擦撞，其中多台轎車被撞到車門凹陷，車殼、零件散落滿地，消防人員立刻到場處理，車禍共造成6人受傷，所幸皆只有輕傷，無生命危險，已分別送往內湖三軍醫院及汐止國泰醫院，詳細事發原因仍待進一步釐清。 (中時 ) #國道 #醫院 #車禍 #國道三號 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙十連假何去處！來台中「秋冬國旅」享好康 10:132019/10/04 生活 《商情》獲利了結，打壓周五紐約期金收黑 09:432019/10/05 財經 《業績-電子通路》全國電9月營收年增12.5％，Q4線上購物登場 10:002019/10/05 財經 《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金收黑 09:432019/10/07 財經 穩懋9月營收續創新高 年增逾7成 15:312019/10/07 財經 全聯「家家購物節」10／12開跑 兩天估創15億元業績 19:412019/10/07 財經 《商情》獲利了結，打壓周一紐約期金走軟 09:432019/10/08 財經 PChome商店街x Pi 拍錢包 攜手12萬店跨線整合 13:532019/10/08 生活 泰國旅客攜帶K他命 遭台中關查獲 14:582019/10/08 社會 基隆醫院歡慶122週年 藉攝影展點亮醫院 14:472019/10/08 生活 社會熱門新聞 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 馬俊麟一句話 律師驚：太太得分了！ - 刑案 不滿17歲女友分手 色男以淫片要脅她性侵 - 刑案 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。