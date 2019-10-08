陸委會今舉辦「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國108年國慶晚宴」。陸委會主委陳明通致詞開頭便說，看到來自香港的朋友們，不禁想向大家說聲「辛苦了」「這3個多月來，香港各界透過不同方式表達訴求，爭取香港的核心價值，令人感動」。

陳明通指出，「台灣跟香港、澳門，大家生活上、感情上還有關注上的心靈契合」。今天大家齊聚一起慶祝中華民國生日，更加證實我們一家人心靈契合、團結一致。

話鋒一轉陳明通強調，過去一段時間，來自中國大陸的壓迫未曾減少，包括暫停陸客來台自由行、恫嚇港澳人士來台參加金馬獎、持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內連續奪我兩個邦交國，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算介入台灣的民主選舉。

他稱，台灣與香港乃至於世界其他民主國家都共同面臨中共銳實力與硬實力的滲透攻擊，習近平的「中國夢」更成為世界和平、區域穩定的重大威脅，這是一場「流水淘沙不暫停，前波未滅後波生」的持久戰，台灣作為國際民主國家的一員，必將與民主陣營的國家與地區站在一起，共同捍衛民主價值及自由人權。

陳明通表示，展望未來，對岸仍將會持續對我施以統戰分化與武力威脅。不過，台灣人就是有「打斷手骨顛倒勇（台語）」的硬頸精神（客語）。因為，就如同愛竹子的鄭板橋觀察到竹子的強韌生命力，「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，只要根基穩枝幹強，任憑狂風暴雨也不怕。

(中時 )